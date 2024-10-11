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United Rugby Championship. 4-й тур. «Глазго» сыграет с «Дзебре», «Бенеттон» против «Шаркс», другие матчи

United Rugby Championship 3-й тур 11 октября Глазго – Дзебре – 21.35 12 октября  Бенеттон – Шаркс – 17.

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