МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надо как можно скорее завершить конфликт с РФ, российские военнослужащие освободили пять населенных пунктов в ДНР, сенатора Дмитрия Савельева арестовали до 2 октября.