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Samsung выпустила огромное обновление для Galaxy S22 с улучшениями камеры

Samsung выпустила огромное обновление для Galaxy S22 с улучшениями камеры

Компания Samsung с самого момента выпуска флагманских смартфонов Galaxy S22 усердно работала над новой прошивкой, которая наконец стала доступна владельцам телефонов этой серии.

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