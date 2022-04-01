Samsung выпустила огромное обновление для Galaxy S22 с улучшениями камеры

Компания Samsung с самого момента выпуска флагманских смартфонов Galaxy S22 усердно работала над новой прошивкой, которая наконец стала доступна владельцам телефонов этой серии.
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