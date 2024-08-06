«Как Гитлер с Мадагаскаром»: Каспаров предложил создать «российский Тайвань»

Страны ЕС должны создать «российский Тайвань» из всех желающих покинуть РФ и подписавших «публичную декларацию» о том, что «СВО – это преступная война, правительство России нелегитимно, а Украина – единая и неделимая».
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