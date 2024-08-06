Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Зубрин
    Всякий ...Только результат налицо ....За три года можно было наладить разведку и агентурную и войсковую и принимать р...ВСУ не выбиты из ...
  • ВлаДимир
    Всякий мнит себя стратегом...ВСУ не выбиты из ...
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«Как Гитлер с Мадагаскаром»: Каспаров предложил создать «российский Тайвань»

«Как Гитлер с Мадагаскаром»: Каспаров предложил создать «российский Тайвань»

Страны ЕС должны создать «российский Тайвань» из всех желающих покинуть РФ и подписавших «публичную декларацию» о том, что «СВО – это преступная война, правительство России нелегитимно, а Украина – единая и неделимая».

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