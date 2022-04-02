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Юрист Ковалик выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность

Юрист Ковалик выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность

Преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в разговоре с представителями СМИ в пятницу, 1 апреля, выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность.

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