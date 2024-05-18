Свердловская железная дорога подготовила парк пожарных поездов к летнему сезону

В преддверии пожароопасного сезона Свердловская железная дорога усилила готовность к борьбе с огнем. На станциях магистрали дислоцируется 21 пожарный поезд, в том числе 14 новых поколений и еще три на базе модернизированных модульных вагонов.
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