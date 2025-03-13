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Разработчик сайтов Геллер: ИИ не заменит полностью работу программистов

Разработчик официального сайта президента России kremlin.ru Артем Геллер прокомментировал заявление основателя компании Anthropic Дарио Амодеи, который говорил, что в течение года искусственный интеллект сможет полностью заменить работу программистов, выдавая «100% кода».

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