Разработчик сайтов Геллер: ИИ не заменит полностью работу программистов

Разработчик официального сайта президента России kremlin.ru Артем Геллер прокомментировал заявление основателя компании Anthropic Дарио Амодеи, который говорил, что в течение года искусственный интеллект сможет полностью заменить работу программистов, выдавая «100% кода».
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