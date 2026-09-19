Татарстанда яшь парлар туй көнендә сайлауга килгән

Татарстанда берничә яшь пар туй көнендә сайлау участокларына килеп, тавыш биргән. Бу хакта ТР Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итә.
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