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Татарстанда яшь парлар туй көнендә сайлауга килгән

Татарстанда яшь парлар туй көнендә сайлауга килгән

Татарстанда берничә яшь пар туй көнендә сайлау участокларына килеп, тавыш биргән. Бу хакта ТР Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итә.

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