В США заявили о лоббировании ИИ-гигантами своих интересов через Конгресс Прогресс искусственного интеллекта, ещё недавно вызывавший преимущественно энтузиазм в среде инж.
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В США заявили о лоббировании ИИ-гигантами своих интересов через Конгресс Прогресс искусственного интеллекта, ещё недавно вызывавший преимущественно энтузиазм в среде инж.
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