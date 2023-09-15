Автоэксперт Ракитин перечислил правила самостоятельной мойки автомобиля

Солнце, неподходящее средство и старая губка могут нанести серьезный вред автомобилю во время мойки. В интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин перечислил правила, которых необходимо придерживаться во время самостоятельной мойки машины.
Солнце, неподходящее средство и старая губка могут нанести серьезный вред автомобилю во время мойки. В интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин перечислил правила, которых необходимо придерживаться во время самостоятельной мойки машины.
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