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Автоэксперт Ракитин перечислил правила самостоятельной мойки автомобиля

Автоэксперт Ракитин перечислил правила самостоятельной мойки автомобиля

Солнце, неподходящее средство и старая губка могут нанести серьезный вред автомобилю во время мойки. В интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин перечислил правила, которых необходимо придерживаться во время самостоятельной мойки машины.

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