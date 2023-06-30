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Зюзин – Мичкову: «Не спешить и очень много работать. Идеальный пример – Капризов»

На минувшем драфте НХЛ Мичков был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером. – Отмечу очень хороший сценарий драфта для бывшего подопечного по «Сочи» Мичкова.

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