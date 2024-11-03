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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова об актерских курсах: «Боялась проявляться, а потом преодолевала себя и чувствовала вкус победы. Давно мечтаю сыграть в большом проекте или сериале»

– Помимо спорта, у вас есть и другие увлечения. Вы как-то спели на одной сцене с Zivert. – Это был вызов, ха-ха.

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