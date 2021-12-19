Всё самое таинственное было на дне бабушкиного сундука. А что вам вспоминается из детства?

Фото взято с writervall.ru и принадлежит правообладателю Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Автор с такой любовью и теплом вспоминает своё детство, что поневоле попадаешь под магию её рассказа.