Татьяна Менликиева: «Отправка зерна из Татарстана на экспорт через порты выросла втрое»

О новом урожае, обязательном государственном мониторинге пшеницы, проверке зерна для интервенционного фонда, экспорте зерновой продукции и развитии поставок в Китай, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор филиала «Центр оценки качества зерна» в РТ Татьяна Менликиева.