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"Ъ": За 2024 год в России на 35 процентов вырос спрос на шенгенские визы

"Ъ": За 2024 год в России на 35 процентов вырос спрос на шенгенские визы

В текущем году среди граждан России возник ажиотажный спрос на возможность путешествовать по Европе.Гражданам России всё сложнее получить шенгенские визы.

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