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Джоэл Эмбиид: «Пытаюсь разобраться, что за чертовщина случилась в концовке игры с «Лейкерс»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что не понял, как команда позволила «Лейкерс» перевести матч в овертайм, когда вела 9 очков за 30 секунд до сирены.

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