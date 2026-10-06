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ИА Регнум

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Путин назвал развитие энергетики условием технологического лидерства России

Путин назвал развитие энергетики условием технологического лидерства России

Технологическое лидерство России будет невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергонакопителей.

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