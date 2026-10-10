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Марочко: военные ВС РФ удерживают позиции у Славянска и Краматорска в ДНР

Марочко: военные ВС РФ удерживают позиции у Славянска и Краматорска в ДНР

Российские бойцы удерживают занятые рубежи у Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике, несмотря на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать.

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