Онколог Решетов указал на риск развития рака из-за зубных протезов

Академик РАН и директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов в интервью ТАСС предупредил, что установка зубных протезов ради эстетики может привести к развитию рака.
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