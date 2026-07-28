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Онколог Решетов указал на риск развития рака из-за зубных протезов

Онколог Решетов указал на риск развития рака из-за зубных протезов

Академик РАН и директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов в интервью ТАСС предупредил, что установка зубных протезов ради эстетики может привести к развитию рака.

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