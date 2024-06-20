Наполнил музыкой сердца: вспоминая Юрия Визбора

Основоположнику жанра авторской песни Юрию Визбору 20 июня исполнилось бы девяносто. По сей день этот незаурядный человек, автор более трехсот песен, остается одним из самых почитаемых отечественных бардов.
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