Театр абсурда
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Театр абсурда

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А может так и надо: родственников напавшего на чеченских полицейских школьника лишат всего

А может так и надо: родственников напавшего на чеченских полицейских школьника лишат всего

Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU Но традиционно возникают вопросы к скорости и законности чеченского правосудия.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Да, забыл добавить, если они были в курсе его намерений или могли знать...
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16 час.
Анастасия Варганова
Убийца напал с холодным оружием на  правоохранителя находящегося на гос. службе , т. е на работе.   Поэтому действия государства должны быть немедленно приняты . наказательные  меры должны быть строгими и жесткими , без всяких  &quot; ковыряний в носу &quot;.  Иначе преступность не остановить..
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9 час.
Сергей Киселев
ПРАВИЛЬНО! А куда?  Кто  их  примет?
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2 час.
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