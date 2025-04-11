А может так и надо: родственников напавшего на чеченских полицейских школьника лишат всего

Да, забыл добавить, если они были в курсе его намерений или могли знать...

Анастасия Варганова

Убийца напал с холодным оружием на правоохранителя находящегося на гос. службе , т. е на работе. Поэтому действия государства должны быть немедленно приняты . наказательные меры должны быть строгими и жесткими , без всяких " ковыряний в носу ". Иначе преступность не остановить..