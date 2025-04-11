Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU Но традиционно возникают вопросы к скорости и законности чеченского правосудия.
А может так и надо: родственников напавшего на чеченских полицейских школьника лишат всего
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Сергей Алексеев
Да, забыл добавить, если они были в курсе его намерений или могли знать...
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16 час.
Анастасия Варганова
Убийца напал с холодным оружием на правоохранителя находящегося на гос. службе , т. е на работе. Поэтому действия государства должны быть немедленно приняты . наказательные меры должны быть строгими и жесткими , без всяких " ковыряний в носу ". Иначе преступность не остановить..
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9 час.
Сергей Киселев
ПРАВИЛЬНО! А куда? Кто их примет?
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2 час.
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