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Боб Оденкерк пережил приступ и продолжил сниматься в «Лучше звоните Солу»

Боб Оденкерк пережил приступ и продолжил сниматься в «Лучше звоните Солу»

Актера в конце июля со съемочной площадки увезла скорая.Американский актер Боб Оденкерк после пережитого сердечного приступа вернулся на съемочную площадку сериала «Лучше звоните Солу» Об этом исполнитель главной роли сообщил в своем Twitter.

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