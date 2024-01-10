Дженсон Баттон назвал ближайшего соперника Red Bull в 2024 году

Дженсон Баттон назвал ближайшего соперника Red Bull в 2024 годуGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о том, кто станет ближайшим преследователем Red Bull Racing в сезоне-2024.