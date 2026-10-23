В Калужской области в ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщили в полиции. По предварительным данным, 22 октября в 16:30 в Тарусе на улице Луначарского 37-летний водитель машины Ford Focus столкнулся с кроссовым мотоциклом Enduro BRZ MX5, которым управлял 18-летний молодой человек.