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Исследование: Казань вошла в список лучших городов для фриланса

Исследование: Казань вошла в список лучших городов для фриланса

Россияне считают самыми комфортными городами для работы на фрилансе Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Каждый десятый опрошенный отметил Казань, говорится в исследовании сервиса «Работа.

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