Почему нельзя мыть голову и сажать рассаду? Главные табу дня скорби Страстная пятница, выпадающая в 2025 году на…Сообщение Страстная пятница 18 апреля: Что категорически запрещено делать в самый строгий день поста появились сначала на Ежедневные новости.
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