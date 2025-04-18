Почему нельзя мыть голову и сажать рассаду? Главные табу дня скорби Страстная пятница, выпадающая в 2025 году на…Сообщение Страстная пятница 18 апреля: Что категорически запрещено делать в самый строгий день поста появились сначала на Ежедневные новости.