Путин поручил разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины

Проблема преступных звонков требует особого внимания, отметил российский лидер Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке преступных звонков, совершаемых с территории Украины и других недружественных стран.
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