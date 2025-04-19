Армия России ударила по месту испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан"

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Вооруженные силы РФ ударили беспилотниками и высокоточным оружием наземного и морского базированию по месту проведения испытаний украинского ракетного комплекса "Сапсан".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии