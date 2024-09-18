«Чуть не дошло до ссоры»: Wprost рассказал, о чем Зеленский с Сикорским говорили на повышенных тонах

Польский таблоид консервативной направленности Wprost раскрывает закулисные подробности «напряженной встречи» Владимира Зеленского с главой польской дипломатии Радославом Сикорским, по данным журналистов, состоявшейся в минувшую пятницу.
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