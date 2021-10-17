Непристойное предложение брата мужа

Позитив для оптимистовПолитикаНепристойное предложение брата мужа К тому времени, когда случилось это происшествие, мы с моим мужем жили уже вместе 11 лет. И неплохо жили.Вернуться к статье595НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваА почему ты а не Света?может вовсе (ну и что-что болячки)не Света виновата а муж её?предложи своего Свете посмотри какая реакция?ну а так можно помочь не об.через естество.мамы рожают для дочери и т.д. то лучше чем неизвестно ктоВЧВладимир ЧернышовЭто не непристойное предложение. Тем более, можно и через искусственное осеменение, а не прямым контактом. ИМХО, всем четверым собраться и обсудить.Марина МаксимоваВы мужчина и вам не понять, что когда 9 месяцев носишь дитя, отдать его кому то просто невозможно(если номальная женщина). Это стресс на всю жизнь и никогда женщина не сможет забыть этого ребенка.ВЧВладимир ЧернышовА суррогатной матери проще? Отдавать без всякой надежды увидеть? Тут своя семья, с одной стороны, якобы племянник. С другой - свой. Но в любом случае - решать им.Олег МихайловВот именно по этой причине пользоваться услугой суррогатной мамы им нельзя ни в коем случае! Такая мама выносит ребёночка 9 месяцев, родит, потом поймет, что воспылала нежностью и любовью к нему и в итоге..... НЕ ОТДАСТ его им. И те ничего с этим сделать не смогут, так как закон на стороне этой суррогатной мамы будет.Alina BudkinaЕсть женщины, которые сделали это своей профессией и преспокойно отдают выношенных ими детей генетическим родителям и не считают их своими.Марина МаксимоваСуррогатная мать это другое. Это ее специальность и она подписывает всякие там договора и согласия. Она с самого начала относится к рождению ребенка, как к работе.Ну это тоже определенный тип женщин. Все равно не каждая может работать суррогатной матерью.Марина МаксимоваВот именно. Профессия. А не просто жена брата.Марина МаксимоваА суррогатная мать выбрала такую специальность, значит уже отстранилась от ребенка. Это особый тип женщин, отнюдь не каждая может так. Даже аборт оставляет в душе женщины рану на всю жизнь и психике тоже достается. А тут живого ребенка, которого в муках..Да вы что?ВЧВладимир ЧернышовТоже всякое бывает. Сколько было случаев, когда отказывалась отдавать. А сколько случаев, когда от своего отказываются?Майя MajaСуррогатная это бизнесом считает. А эта женщина бизнесом таким не занимается.Олег МихайловЭто-то да, но вот плохо, что законодатель даёт вообще такую возможность для отказа от соглашения передать ребёнка.Олег МихайловОна может нарушить этот договор и юридически ей за это ничего не будет.Олег МихайловВы заранее никак не можете знать, что на уме у суррогатной мамы и как она поведёт себя в будущем. Поэтому это большой риск оказаться в осень горестной ситуации. В первую очередь из-за того, что в РФ законодательство в плане суррогатного материнства очень-очень сырое.Марина Максимоваюридически ей за это ничего не будет."""""""""Ошибаетесь. Если договор составлен официально, с юристом, она ответит.Потому как семя мужчины она не имеет права использовать без его разрешения. Ну и остальные вопросы по финансам. Там, как правило, содержание идет во время беременности , пплачиваются все мед. обследования итд. А вот, если договорились просто так" с женой брата", то та женщина вполне может ребенка оставить себе и вот ей ничего за это не будет.Виктор Белогорцевда нам не понять, как суки 9 месяцев носят, а потом за лимон отдаютAlina BudkinaБывает и так, что заказчики сами отказываются от ребенка, если он им чем-то не нравится.Марина МаксимоваДа все бывает. Только это не нормальная женщина, которая свое дитя бросает.Марина МаксимоваДа, получить ребенка от суррогатной матери это тоже лотерея. Где то я читала, как молодая девчонка, суррогатная мать, во время беременности пила и курила. А что? Ребенок то не ее. Вот и такое бывает. В идеале надо эту "суррогатку" селить у себя дома и следить за ней круглые сутки. Еще читала, как вот такие одни,поселили у себя, благо обеспеченные и дом большой, а она возьми, да и уведи мужа. Подстелилась удачно.)) А муж, как лох...мол мой ребенок в животе этой женщины, с ней и буду жить)) И у нас, мол, любовь. Короче все это очень сложно.Олег МихайловМарина, понимаете, в чём штука? Да, есть договоры и соглашения. А есть закон - конкретно Семейный Кодекс РФ. Положения этого кодекса в любом случае превалируют над всеми соглашениями и договорами с точки зрения законодателя и судов. А именно статья 51, пункт 4. Согласно ему, заказчики (будущие родители) могут быть записаны родителями только при согласии суррогатной мамы. Если она его не даёт, то всё - она сама будет мамой.Олег МихайловДа, конечно, при этом договор будет не исполнен и оплата остаётся у заказчика, но ему от этого не будет легче. Он то ребёнка хотел себе.Олег МихайловДа, бывает и такое. Тут уже заказчик несёт на себе все санкции за это.ольга решетниковаБолеть может не только ребенок из детдома. И родной может родиться с патологией.Alina BudkinaС родственниками такие дела лучше не делать, неизбежно испортятся отношения. На суррогатной матери сэкономит, а брата потеряет. Если без суррогатной матери никак, лучше найти постороннюю женщину, с которой будут только товарно-денежные отношения. Еще вариант -смириться и жить счастливо без детей и помогать растить племянников.Natalyчто за бред мы только что прочитали? жуткий пост о сума сошедших людях. Ребенок это что вещичка- игрушка и развлекуха такая для отца родителя?а если папенька хочет продолжения своего великого рода в веках то чем его племянник то не устраивает? - это же его кровь его гены похожий код ДНК.... Совсем мужики перестали с головой дружить.идиоты" размноженцы" "распложенцы" решили, как крысы или тараканы именно своим помётом всю планету засрать? мало у нас что ли полных дураков на Руси надо ещё пару тройку болванов забабахать для полного счастья Родины)))))))Alina BudkinaЛично для меня в такой ситуации лучшим решением было бы смириться. Не всем дано быть родителями. А то некоторые особо упоротые даже квартиры продают, причем единственное жилье, чтобы заплатить суррогатной матери, и не думают о том, где будет жить ребенок.Natalyа зачем вообще таким ребёнок? пусть заведут собачку... это всяко лучше. Во первых собака действительно собственность название которой " движимое имущество))) во вторых собака вечное дитя с развитием интеллекта на 1,5-3 годика человеческого карапуза. ну, и в третьих это единственная настоящая любовь , преданность, верность , которую можно купить за деньги))))))Олег МихайловНатали, Вас так послушать - так, получается, и вообще мужчинам размножаться не надо, так :-)? Т.е. десятки-сотни тысяч лет делали это и теперь вдруг должны перестать :-)?Natalyпочему человечество никогда не задумывается над словами : и создал ОН по образу и подобию своему....... то есть прежде всего ТВОРЦ создал ТВОРЦА.... ЗНачит соль и суть МУЖЧИНЫ это ТВОРИТЬСОЗДАВАТЬА уж что СОЗДАВАТЬ тут уж вопрос к каждому мужчине индивидуальный..... Можно твориь в искусстве- Музыка, живопись, архитектура, можно творит в НАУкЕ продвигая научными открытиями человечество вперед. Путей и векторов движения у Творческого человека множество, как и способов достижения целей огромное разнообразие. Так почему человек видит только один способ ТВОРИТЬ? Настругал себе подобных по типу этой песенки: -Точка, точка, запятая - Вышла рожица кривая. Ручки, ножки, огуречик,- Получился человечек! Что увидят эти точки, Что построят эти ручки, Далеко ли эти ножки Уведут его, Как он будет жить на свете - Мы за это не в ответе: Мы его нарисовали, Только и всего! "Что вы, что вы! Очень важно, Чтобы вырос он отважным, Сам сумел найти дорогу, Вычислить разбег. Это трудно, это сложно, Но иначе невозможно: Только так из человечка Выйдет человек!Natalyнекоторым ДА плодится не НУЖНО!!!!! а порой даже хочется их попросту полишать таких возможностей путем отрубания хвостика( членчика)по самую шею. Может тогда маньяков упырей садистов на этой планете будет поменьше, а дышать нам всем станет полегче... Эх, как было бы всем хорошо если бы мамаша Гитлера вовремя сделала аборт......NatalyЮрий Чикатило пошел по стопам отца...... так, что размножаться не всем мужчинам нужно давать возможность....Марина МаксимоваЛично для меня в такой ситуации лучшим решением было бы смириться."""""""""""Наверняка вы имеете ребенка и вам не понять их трагедии.Alina BudkinaДаже если бы не имела, не стала бы делать из этого трагедию. В жизни есть и другие источники счастья. И не думаю, что была бы готова на все, лишь бы был ребенок.Alina BudkinaДети не всегда приносят счастье, и горя немало от них бывает.Олег МихайловНатали, ну психи и маньяки, увы, были всегда, как и убийцы, насильники, воры и т.д., в том числе и среди женщин, кстати. Если бы их не было, тогда бы и не существовало бы Уголовного Кодекса.Natalyа этот пост разве не про психов и маньяков? Это же надо до такого додуматься- подложить жену мать своих троих детей родному брату, что бы братишка племянничков настругал этому больному олигофрену в третей стадии болезни( дебилизм). интересно, а что эти два шизика расскажут своим родителям, своим детям, родственникам, соседям, друзьям? да и как отцы Херои будут отделять сыновей от племянников? где чьё произведение? может лучше всем этим шизикам жить " свальным скопом" бабы в кучу мужики все в кучу и дом/пещера общая и детки общие и жены общие и мужья общие да и вообще, какой мужик какую бабу поймал так тут же и завалил отымел во все щели ну, а что родилось то просто на фамилию Дедушки главы стаи/рода/племени/своры и записали)))))Марина МаксимоваЭто у кого какая психика. Я бы тоже, наверно, не умерла. Но я знаю таких женщин, что " мозгами поехали" из-за того, что не смогли родить. А еще знаю несколько пар, где муж просто бросил жену, потому как хотел ребенка. И ведь хорошие пары были. Тут такое..личное восприятие ситуации.Марина МаксимоваОй не всегда. И даже более того, редкие дети приносят счастье родителям, чаще проблемы)) Но мы рожаем и верим все равно))Alina BudkinaА я знала бездетные пары, которые жили счастливо вдвоем и никто ни от кого не уходил, да еще и детных знакомых жалели, у которых проблемы были из-за детей.ирина Северова северова (гуляева)самое интересное,что он потом разведется и алименты не будет платить. Точняк.Natalyну вот что за чушь пишут, что в семье обязательно должны быть деточки крошечки, но ведь детки то вырастают и покидают гнездо родителей таков закон жизни... и что головой об стенку биться и стенать ой-ой семи нет мы с мужем осиротели так как внуки и те далеко и в другой стране и совсем совсем в нас не нуждаются теперь? а может за полтос лет понарожать новых крошечек абы было хоть что нибудь мелкое в доме и под ногами шебуршилось иллюзию полной детной жизни создавало? а то ведь СЧАЗДЬЕ кончилось ему пипец пришел))))))ха-ха-хаОлег МихайловНатали, ну вот смотрите. Во-первых, мужчина и его жена из статьи (брат с женой) просто хотят ребёнка себе, здорового. Я думаю, врядли этот факт делает и его, и её психами или маньяками. Во-вторых, а с чего Вы решили, что муж свою жену собрался под брата подкладывать? Для того чтобы она забеременела, ей вовсе лечь с ним не нужно. Достаточно от него "материал" получить (через пластиковую баночку, к примеру) и потом ввести себе туда.Олег МихайловВобщем эта история из статьи носит больше в основном морально-этический характер. Сможет ли жена согласиться побыть "несушкой" 9 месяцев, чтобы семья брата была счастлива? Сдержит ли брат своё слово и уедет вместе с женой и ребёнком, чтобы он не напоминал обо всех этих событиях? Если ответы утвердительные, то вобщем-то затея может и получиться. Ничего особо тут криминального нет. При этом конечно есть риск, что все могут перессориться между собой, пока преодолевают все эти события.Игорь ЕгоровЭто кажется, что так все просто...не известно, что потом будет с семьей и ее психическим состоянием, и вообще, женщина... это не мужик...NatalyЖелание иметь дитя, продолжение себя — это больше, чем желание, это инстинкт, с которым трудно бороться… — Конечно, мы все — люди плотские, и в нас, кроме духовной, есть и инстинктивная, животная жизнь. И женщине в этом смысле гораздо сложнее, потому что вся ее природа предрасположена к деторождению. Но если она будет постоянно заниматься самокопанием, надавливать на болевую точку своего природного инстинкта, вновь пробуждать в себе желание самой родить, выкормить грудью, тогда она неизбежно дойдет до отчаяния. Мы не знаем, почему одним что-то дано, другим нет; почему одни рождаются богатыми, другие нищими, одни здоровыми, другие больными. Во всех ситуациях — это вопрос нашего доверия Богу, нашего следования за Ним и возможности поиска того, чего ты действительно хочешь. Если любить, а не приобретать эту любовь, тогда выход есть. Если же ты хочешь присвоить любовь себе, то ситуация оказывается одинаково безвыходной и у тех людей, которые могут родить, и у тех, которым это не удается. — Да, но многие женщины зациклились на своей боли и желании родить. Они глухи к любой аргументации. — Понятно: «Мы хотим просто родить, использовать себя как матку, дающую потомство». Но это, простите, чисто животное стремление, а в человеке должно быть нечто иное, более высокое. Если тебе не дано — что ты сделаешь?! Надо перед Промыслом Божьим проявить смирение и учиться жить таким, каким тебе Бог дал — и тогда ты будешь жить. — Но общество диктует стереотип: семья предполагает наличие детей. Без них — уже не семья. — Вот это совершенная неправда. Семья существует и тогда, когда нет детей, но есть любовь двух людей, есть несение общего креста и тягот друг друга. Я знаю священнические бесплодные семьи. И люди несут свой крест. Тем более что вокруг них столько людей, нуждающихся в человеческом тепле и заботе. Согласитесь, что не все люди имеют семью. Многие остаются вообще одинокими, не имея ни детей, ни мужа или жены. При этом у них есть шанс не чувствовать себя обделенными. В русских семьях существовала традиция, по которой не вышедшая замуж девушка жила в семье замужней сестры или женатого брата, помогала нянчить детей, воспитывать их и была для них лучшей и любимейшей тетушкой. Так что неполнота ее жизни растворялась в полноте жизни семьи близких.Многих останавливает то, что они не сумеют полюбить чужого ребенка… — Возможностей и способов любить много. Другое дело, когда человек хочет любить, обладая, то есть владеть ребенком, как некой собственностью. Так происходит порой и с кровными детьми. Родители думают: «Это наш ребенок, а значит — он должен быть нашим трафаретом, объектом наших амбиций. Мы хотим, чтобы он соответствовал нашим чаяниям: учился в определенной школе, вузе и так далее». И они не видят и не слышат, чего же хочет сам ребенок; не замечают, что ребенок смотрит на мир собственными глазами; что у него восторженно бьется сердечко и его восхищают те вещи, которые родителям недоступны. И так родители проходят в жизни мимо своего ребенка, при этом, конечно же, по-своему любя его. Потому-то люди и боятся взять в семью чужого ребенка. Прежде всего они боятся, что ребенок не будет их собственностью, их тенью. А нужно любого ребенка — кровного ли, приемного ли — видеть как не своего, а Божьего, уйти от чувства собственности по отношению к нему. Только тогда можно по-настоящему полюбить. И тогда не будет боязни в вопросах усыновления. Если женщина не может родить сама, она может спасти того, у кого нет родителей, и забыть о своей бесплодности. Забыть, прижимая этого ребенка к своей груди, даря ему тепло и ласку, но не присваивая его себе. Усыновление — это не просто выход для бездетной семьи, это ее счастье и христианская обязанность. Детей, нуждающихся в заботе, можно любить, даже если их не дали тебе в руки. Их можно посещать в детских домах, в сиротских приютах и дарить свою нежность, внимание, время. Наверное, Господь стремится сделать так, чтобы родители, у которых нет детей, и дети, у которых нет родителей, нашли друг друга.Марина Максимоваженщина... это не мужик."""""""""""Вот..вы хорошо понимаете как это может на женщину повлиять.Марина МаксимоваНе, Наташ, не все смогут полюбить чужого ребенка.Вера ФедороваВообще-то, каждые роды — огромная нагрузка на организм, высокий риск для жизни и здоровья, который увеличивается с каждым следующим ребенком. И совершенно не факт, что ей точно так же повезет и при этой беременности. Поэтому, очень странно, что муж так легко согласился на такое. Брата пожалел, а жену- нет. Собственно, о ней не подумал никто.Галина БарановаОдно дело-нагрузка на организм,а как потом друг другу в глаза смотреть???Ведь через много лет может и "аукнуться",да и "откликнется"при пустяшной ссоре...Вера ФедороваКонечно же! И в глаза друг другу, и аукнуться- это всё моральная сторона вопроса, про которую мало кто здесь подумал. Я уж не говорю сейчас и о материальной. Они там что-то решили...один откажется от наследства в пользу другого...А ей-то что от этого?! Боль и страдания. Вот так родственнички! 😏Natalyдаже не придётся ждать много лет, вопросы посыпятся сразу же от её детей, ведь там уже две девочки/дочери 10-и и 7-и лет... они же сразу спросят а где наш новый братик или сестрёнка и почему он нам теперь не родной а двоюродный вдруг стал? вот этот кошмар, как объяснить ребёнку, что бы у маленького человечка крыша не поехала сразу и картинка окружающего мира не поменялась с белой на чёрную????((((NatalyВер, а вот если муж так любит родных братиков, то почему он жену подложить только под брата хочет? почему сразу то не подложить свою бабу под ОТЦА, что бы она ему новых любимых единокровных братков понафигачила объемом и количеством то побольше? а то как то скромненько один брат МИШКА, а где ТОПТЫЖКА? где МАтюха и Митроха Потапычи?Вера ФедороваНу да...тут фантазии нет предела...(((Natalyя когда читала такое меня трясло от ужаса и омерзения""""""Ну не могу я Светку бросить! А она мне родить не может. Я вон у вас сижу- и весело у вас всегда, и смех детский, и лепет, а у нас… как живьем в гробу замурованы."""""" и в этот кошмар гроба в эту мерзлоту чувств в эту тоску бессмыслицы глупого бездарного существования двух примитивных животных, люди хотят притащить ребёнка( новый космос жизнь будущего) а для чего этот ребёнок им нужен?????? скрашивать их бездарную жизнь? а что эти две пустышки смогут дать ребенку, если они свою то жизнь не наполнили/заполнили ни любовью ни творчеством ни созидательной деятельностью((( скучно им видите ли вдвоём так они решили себе игрушку развлекушку завести((((( фу---ууууу аж трясёт от злости. Вот именно таким бог деток то и не даёт им нечего дать детям кроме снулой тоски бытия не святых тараканов(((((Майя MajaДа это торговля((( Это ужасно. Муж не ценит её.Александр ГавричковА по старому-Мишка сука... У меня старший сын Михаил... с бабами проблем не было. Каждой оставлял квартиру и машину. С предпоследней проблема...-Оставил ей квартиру и машину с условием отсутствия алиментов. Дочке много помогает, да и мы дедушка с бабушкой не в стороне. Но документальных подтверждений нет. В результате внучка хочет жить с нами (дедушкой и бабушкой) Как быть не знаю, мы уже достаточно старые...Элина МорозоваА в чем проблема то?Вера ФедороваДа, Вы правы, и по-старому и по-новому, Мишка со своим братцем...с... А у Вас...почему внучка не хочет жить с мамой?ирина Северова северова (гуляева)Вона как !!Комментировать
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