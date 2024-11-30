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Порвём как грелку

Порвём как грелку

Заявления Владимира Путина в рамках саммита ОДКБ в Казахстане: ▪️Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге ▪️Киевские главари сейчас полностью нелегитимны.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Орешником защитить Сирию!
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16 час.
владимир рябченко
Они не власть, а марионетки... поэтому и отлавливают избравший их народ на убой...
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15 час.
Семен Демин
Нет. Они нелегитимны в силу конституции и законов Украины, кто бы что не признавал.
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12 час.

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