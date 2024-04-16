«Лунный крейсер» Toyota позволит космонавтам снимать скафандры и сможет проезжать до 10 000 км

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписало соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для Toyota о разработке нового герметичного лунохода для исследования Луны.
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