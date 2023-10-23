Челябинские полицейские нашли у мигранта полтора килограмма героина

В Челябинске полицейские изъяли у мигранта почти полтора килограмма героина. 30-летний Мужчина, приехавший на заработки из государства ближнего зарубежья, прятал наркозелье в тайнике в съемной квартире, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона 23 октября.
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