США больше нет смысла помогать Киеву: Россия не ослабла, а Украине все хуже

В Центре TNI 12 сентября прошли дебаты о том, должна ли Америка и дальше поддерживать Украину. По мнению Хелен Эндрюс, одного из участников, сторонники помощи Украине провалились по всем заявленным пунктам: Америка не стала сильнее, Россия не ослабла, а Украина еще больше увязла в бедности и коррупции.
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