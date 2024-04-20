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Захарова о гибели военкора Еремина в зоне СВО: «Кровавое преступление режима Зеленского»

Захарова о гибели военкора Еремина в зоне СВО: «Кровавое преступление режима Зеленского»

Убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, является подтверждением уродливой террористической сущности режима Зеленского.

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