Российские войска предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр с высадкой десанта на островах в устье реки

Херсонское направление остается единственным, где ВСУ не ведут наступление, противник выбрал тактику малых групп, стремясь взять под свой контроль острова в русле Днепра, которые могут быть использованы в качестве плацдармов для дальнейшего удара.
Херсонское направление остается единственным, где ВСУ не ведут наступление, противник выбрал тактику малых групп, стремясь взять под свой контроль острова в русле Днепра, которые могут быть использованы в качестве плацдармов для дальнейшего удара.
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