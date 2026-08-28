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'White Lives Matter' Graffiti Sparks Investigation, Suspects Face Up To 3 Years In Prison

'White Lives Matter' Graffiti Sparks Investigation, Suspects Face Up To 3 Years In Prison

'White Lives Matter' Graffiti Sparks Investigation, Suspects Face Up To 3 Years In Prison Via Remix News, Polish prosecutors are now investigating a "White Lives Matter" graffiti as a hate crime in the city of Rzeszów, with the suspects facing up to three years in prison if they are apprehended and convicted.

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