'White Lives Matter' Graffiti Sparks Investigation, Suspects Face Up To 3 Years In Prison Via Remix News, Polish prosecutors are now investigating a "White Lives Matter" graffiti as a hate crime in the city of Rzeszów, with the suspects facing up to three years in prison if they are apprehended and convicted.
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