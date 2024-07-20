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Царьград

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Одно слово Белоусова - а какой эффект: Киев вспыхнул. Засекреченный бункер вскрыл "Искандер". Уничтожен полигон

Одно слово Белоусова - а какой эффект: Киев вспыхнул. Засекреченный бункер вскрыл "Искандер". Уничтожен полигон

На днях по украинской столице громом прокатился ракетный удар русской армии - подробности приходят до сих пор.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...бить по учебным центрам, центрам временной дислокации, там пунктам размещения, железнодорожным составам - это прекрасная практика, которая позволяет очень сильно сэкономить наши силы и средства&quot;. Прекрасная практика это бить по логистическим узлам - мостам, туннелям, тогда всё остальное станет не актуальным, воевать-то нечем. Но кто-то у нас заинтересован в затягивании конфликта. Однозначно это бизнес. Ни военные, ни гражданские не хотят погибать, но у нас капитализм. Поэтому будем бить по следствиям - эшелонам, центрам - но сохраним причину - насыщаемость 404 оружием.
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