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От симфонии Моцарта до джаза и рок-хитов: юбилей Государственного эстрадно-симфонического оркестра

От симфонии Моцарта до джаза и рок-хитов: юбилей Государственного эстрадно-симфонического оркестра

18 октября в 17.00 на сцене Краснодарской филармонии состоится большое событие — Государственный эстрадно-симфонический оркестр отметит свой 20-летний юбилей.

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