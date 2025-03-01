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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил машину Bradley и личный состав ВСУ в зоне СВО

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил машину Bradley и личный состав ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты Bradley и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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