Данилов: Украина готова к компромиссам, в том числе с Венгрией, ради приема в ЕС

Киевская сторона готова к компромиссам, в том числе с Будапештом, ради приема в Европейский союз. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.
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