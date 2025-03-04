Режим чёрного неба в Челябинской области продлили

В семи городах Южного Урала объявили неблагоприятные метеоусловия.4 марта 2024 года на территории Челябинской области сложились метеорологические условия, значительно ухудшающие рассеивание вредных выбросов в атмосферу.
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