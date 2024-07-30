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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт отреагировал на заявление о том, что его роль в «Уорриорз» не была очень существенной

Бывший игрок НФЛ Кейшоун Джонсон в программе Undisputed заявил, что если бы вместо Кевина в чемпионской команде «Голден Стэйт» оказался Пол Пирс, то справился бы не хуже 2-кратного MVP финальных серий.

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