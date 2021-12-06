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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Курильских островах приступили к практическим занятиям в полевых условиях

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Курильских островах приступили к практическим занятиям в полевых условиях

В полевых условиях военнослужащие совершенствуют свои навыки стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, оборудование и установку минно-взрывных заграждений.

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