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Царьград

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WADA отказалось проводить аудит в России из-за опасений за безопасность

WADA отказалось проводить аудит в России из-за опасений за безопасность

Вероника Логинова сообщила, что эксперты WADA отказались от проведения очного аудита РУСАДА в России из-за соображений безопасности.

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