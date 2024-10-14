НОАК проводит военные учения вокруг острова Тайвань

Нанкин, 14 октября /Синьхуа/ -- Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в понедельник направила свои войска армии, морского флота, воздушных сил и ракетных войск для проведения учений "Совместный острый меч-2024Б" /"Joint Sword-2024B"/ в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань.