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Водопад Учан-Су закроют для туристов на два дня

Водопад Учан-Су закроют для туристов на два дня

Водопад Учан-Су будет временно закрыт для посещения 15 и 16 мая. Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», на эти даты запланированы работы по расчистке склонов от мусора и устранению опасности от нависающих камней, которые сделают доступ к водопаду невозможным.

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