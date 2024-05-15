Водопад Учан-Су закроют для туристов на два дня

Водопад Учан-Су будет временно закрыт для посещения 15 и 16 мая. Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», на эти даты запланированы работы по расчистке склонов от мусора и устранению опасности от нависающих камней, которые сделают доступ к водопаду невозможным.