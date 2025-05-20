Переговоры Путина и Трампа определили две консультационно-переговорные группы: РФ — США и Украина — ЕС

Вчерашний телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина окончательно (но не бесповоротно) определили две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская.
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