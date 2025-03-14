За сбыт никотинового сырья без лицензии предложили наказывать уголовно

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за сбыт никотинового сырья в крупном размере и особо крупном размере людям без соответствующей лицензии.
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