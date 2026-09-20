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Торопецкий рубеж‑2026: сильнейшие мотоэндуристы страны сразятся в Тверской области

Торопецкий рубеж‑2026: сильнейшие мотоэндуристы страны сразятся в Тверской области

«Торопецкий рубеж»: в Торопецком районе пройдёт Чемпионат Тверской области по мотоэндуро. 26 сентября в Торопецком районе состоится Чемпионат Тверской области по эндуро на мотоциклах «Торопецкий рубеж» — сообщает Федерация мотоциклетного спорта Тверской области.

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