Торопецкий рубеж‑2026: сильнейшие мотоэндуристы страны сразятся в Тверской области

«Торопецкий рубеж»: в Торопецком районе пройдёт Чемпионат Тверской области по мотоэндуро. 26 сентября в Торопецком районе состоится Чемпионат Тверской области по эндуро на мотоциклах «Торопецкий рубеж» — сообщает Федерация мотоциклетного спорта Тверской области.
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